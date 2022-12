Eislaufbahn auf Seoul Plaza öffnet erstmals seit drei Jahren

Photo : KBS News

Die Eislaufbahn auf dem Seoul Plaza in der Stadtmitte von Seoul hat nach einer Corona-bedingten Pause erstmals seit drei Jahren wieder geöffnet.Auf einem Teil des schneebedeckten Seoul Plaza ist eine Eisbahn entstanden. Menschen ausgerüstet mit Mützen und Handschuhen verbringen eine schöne Zeit und vergessen die Kälte.Die Eislaufbahn auf dem Seoul Plaza öffnete wieder, nachdem sie aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren nicht geöffnet werden konnte. Die Eislaufbahn war in jedem Winter von 130.000 Menschen besucht worden.Die Anlage wird bis zum 12. Februar nächsten Jahres geöffnet sein. Die Öffnungszeiten sind werktags von 10 bis 21.30 Uhr und am Wochenende und feiertags von 10 bis 23 Uhr.Der Eintrittspreis beträgt nur 1.000 Won (0,78 Dollar) pro Stunde, inklusive der Leihgebühr für einen Helm und ein Paar Schlittschuhe. Der Eintrittspreis bleibt seit dem Eröffnungsjahr 2004 unverändert.Für die Sicherheit der Bürger verdoppelte die Stadtverwaltung die Zahl des Sicherheitspersonals und plant, medizinisches Personal die ganze Zeit einzusetzen.Hong Sung-soo, Teamleiter für Sportpolitik der Stadtverwaltung von Seoul, sagte, 700 Personen könnten in einer Stunde aufgenommen werden. Man habe die Zahl des Sicherheitspersonals von zehn auf 20 Personen erhöht.Sollten Notfallmaßnahmen zur Reduzierung von Feinstaub aufgrund hoher Werte ergriffen werden, wird die Eislaufbahn vorübergehend geschlossen.Am Freitag werden die Rodelpisten in den Hangang-Parks auf Ttukseom und in Jamwon in Seoul ebenfalls erstmals seit drei Jahren wieder öffnen.