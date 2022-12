Staatsanwaltschaft lädt Oppositionsführer Lee Jae-myung zur Befragung vor

Photo : KBS News

Die Staatsanwaltschaft hat den Vorsitzenden der Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, wegen Vorwürfen in Bezug auf Spenden für den Fußballklub Seongnam FC zu einer Befragung vorgeladen.Wie aus politischen Kreisen verlautete, habe die Außenstelle der Bezirksstaatsanwaltschaft Suwon in Seongnam am Vorabend Lee aufgefordert, als Verdächtiger zur Befragung bei der Staatsanwaltschaft zu erscheinen.Der genaue Termin konnte jedoch nicht bestätigt werden. Wie verlautete, erfolge eine Meinungsabstimmung zwischen beiden Seiten über den Termin.Die Staatsanwaltschaft wirft dem Oppositionspolitiker vor, von 2016 bis 2018 Doosan Engineering & Construction und weitere Unternehmen im Gegenzug für administrative Gefälligkeiten zu Spenden für den Seongnam FC bewegt zu haben, als er als Bürgermeister von Seongnam Eigentümer des städtischen Fußballvereins war.Lee gab heute bei seinem Besuch in Andong in der Provinz Nord-Gyeongsang bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gestern plötzlich eine Vorladung mitgeteilt habe. Er kritisierte, dass zu diesem Zeitpunkt Anstrengungen unternommen würden, um die Oppositionspartei zu zerstören und politische Gegner zu beseitigen.