Internationales Chilenisches Unterhaus verabschiedet Resolution zur Verurteilung von Nordkoreas Provokationen

Das chilenische Unterhaus hat zum ersten Mal eine Resolution zur Verurteilung von Nordkoreas Provokationen, einschließlich der Starts ballistischer Raketen, angenommen.



Die Abgeordnetenkammer verabschiedete in einer Plenarsitzung am Mittwoch (Ortszeit) in Santiago mit einer überwältigenden Mehrheit die Resolution. 132 der 133 anwesenden Abgeordneten stimmten dafür.



Die Abgeordnetenkammer protestiere mit Nachdruck gegen die Provokationen und Angriffshandlungen Nordkoreas, einschließlich Raketenstarts. Sie fordere Nordkorea auf, solche Handlungen sofort zu unterlassen und zugleich als Mitglied der internationalen Gemeinschaft im Zusammenhang mit den Menschenrechten seine Verpflichtungen zu erfüllen, hieß es darin.



Darin wird auch darauf hingewiesen, dass die Regierungen wichtiger Länder wie Südkorea, die USA, Japan, Australien und Deutschland Nordkoreas Raketenstarts verurteilt und die Forderung nach dem Stopp der Durchführung eines weiteren Atomtests stetig unterbreitet haben.



Die südkoreanische Botschaft in Chile erläuterte, dass die Annahme der Resolution zu den Folgemaßnahmen zähle, die anlässlich des offiziellen Besuchs von Ministerpräsident Han Duck-soo in dem Land im Oktober zustande gekommen seien.



Mit Chile hatte Südkorea sein erstes Freihandelsabkommen unterzeichnet, das im Jahr 2004 in Kraft trat. Beide Länder feiern dieses Jahr das 60. Jubiläum der Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen.