USA beschuldigen Nordkorea des Waffenverkaufs an russische Paramilitärs

Die Vereinigten Staaten haben Nordkorea beschuldigt, Waffen an die private russische Militärorganisation Wagner-Gruppe für den Einsatz in der Ukraine verkauft zu haben.John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der Vereinigten Staaten (NSC), sagte am Donnerstag, die USA könnten den Abschluss einer ersten Waffenlieferung an die Wagner-Gruppe, die für die Ausrüstung bezahlt habe, bestätigen.Nordkorea habe im vergangenen Monat Geschosse und Raketen für die Infanterie an die paramilitärische Gruppe nach Russland geliefert, hieß es weiter.Laut Kirby glaube Washington nicht daran, dass die Menge des gelieferten Materials an die Wagner-Gruppe großen Einfluss auf die Kriegsdynamik in der Ukraine haben werde. Doch es gebe sicherlich die Sorge, dass Nordkorea plane, weitere Militärausrüstung auszuliefern.Der Beamte des Weißen Hauses bezeichnete die Waffenlieferung als einen deutlichen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Er forderte Nordkorea auf, sämtliche derartige Tätigkeiten umgehend einzustellen.Kirby kündigte an, dass die USA zusammen mit ihren Partnern und Verbündeten diese Angelegenheit im UN-Sicherheitsrat thematisieren werden.