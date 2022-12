Starker Schneefall in Chungcheong, Jeolla und auf Jeju-do dauert an

Photo : YONHAP News

Schwere Schneefälle werden bis Heiligabend am Samstag weiterhin in den Provinzen Chungcheong und Jeolla sowie auf der Insel Jeju vorhergesagt.Nach Angaben der Wetterbehörden ist in westlichen Küstengebieten der Provinz Süd-Chungcheong sowie in östlichen Regionen der Provinz Süd-Jeolla voraussichtlich mit fünf bis 15 Zentimetern Schnee zu rechnen.In westlichen Regionen der Jeolla-Provinzen werden mehr als 20 Zentimeter Schnee erwartet, mehr als 30 Zentimeter in den Gebirgsregionen der Insel Jeju.Die Schneeprognosen für die Provinzen Chungcheong und Jeolla erstrecken sich bis zum frühen Samstagmorgen, für die Jeju-Insel bis Samstagnacht.Im Zuge des heftigen Schneefalls fiel die Temperatur am Freitag in den meisten Gebieten der Zentralregion auf den saisonalen Tiefststand von rund minus 15 Grad Celsius.Die Nachmittagshöchststände werden voraussichtlich von minus 12 bis plus ein Grad reichen, das sind fünf bis acht Grad weniger als am Vortag.Laut Wetteramt werde der Kälteeinbruch wahrscheinlich ab Sonntagnachmittag nachlassen.