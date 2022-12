Ministerium will Sicherheitskontrollen für Festivals und Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern verschärfen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, Sicherheitskontrollen für regionale Festivals und Veranstaltungen zum Jahreswechsel mit einem möglichen Massengedränge zu verschärfen.Laut dem Ministerium für Inneres und Sicherheit wurden bei einer Beratung unter Leitung von Minister Lee Sang-min am Donnerstag Sicherheitsmaßnahmen für Veranstaltungen zum Jahreswechsel erörtert, zu denen viele Besucher erwartet werden.Das Ministerium will zuerst Sicherheitskontrollen für regionale Festivals und Veranstaltungen verschärfen, bei denen anlässlich Weihnachten, des letzten Sonnenuntergangs des Jahres und des ersten Sonnenaufgangs im neuen Jahr sowie eines Glockenschlagens große Menschenmassen zu erwarten sind.Die stellvertretenden Verwaltungschefs der Städte und Provinzen wurden darum gebeten, zur Unglücksverhütung Vor-Ort-Inspektionen und das Monitoring zu verschärfen und mittels Überwachungskameras die Situation zu kontrollieren und Lagezentren zu betreiben. Auch wurden Patrouillen in den zentralen Geschäftsvierteln vor und nach Weihnachten verlangt.Außerdem wurde gefordert, alle noch anstehenden 57 regionalen Festivals zum Jahresende unter die Lupe zu nehmen.