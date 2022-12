Photo : YONHAP News

In der neuen FIFA-Weltrangliste ist die südkoreanische Nationalmannschaft der Herren von Platz 28 auf 25 vorgerückt.Der Weltfußballverband veröffentlichte am Donnerstag eine neue Rangliste, in der Ergebnisse der jüngst beendeten Weltmeisterschaft berücksichtigt wurden.Spitzenreiter ist nach wie vor Brasilien. WM-Sieger Argentinien rückte von Platz drei auf zwei vor, gefolgt von Frankreich, Belgien, England, den Niederlanden, Kroatien und Italien.