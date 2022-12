Austausch von Glückwunschbotschaften zwischen Südkorea und Vietnam zum 30. Jahrestag diplomatischer Beziehungen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol und der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, Nguyen Phu Trong, sowie Präsident Nguyen Xuan Phuc haben am Donnerstag anlässlich des 30. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen Glückwunschtelegramme ausgetauscht.Laut dem Außenministerium in Seoul schrieb Yoon, dass beide Länder seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1992 in verschiedenen Bereichen blendende Ergebnisse erzielt hätten. Er äußerte die Erwartung, dass beide Staaten auf der Grundlage der beim jüngsten Südkorea-Besuch von Präsident Phuc bekanntgemachten umfassenden strategischen Partnerschaft ihre Kooperation weiter vertiefen würden. Er hoffe, dass beide Länder weiterhin eng zusammenarbeiten würden, um auf globale Herausforderungen zu reagieren.Die vietnamesischen Spitzenpolitiker sagten, dass beide Länder seit der Beziehungsaufnahme vorbildliche Kooperationsbeziehungen aufgebaut und das gegenseitige Vertrauen gefestigt hätten. Dadurch seien sie Schlüsselpartner füreinander geworden.Auch wurde die Erwartung geäußert, dass die zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft aufgewerteten Beziehungen zwischen Südkorea und Vietnam auch zu den Interessen ihrer Bürger sowie dem Frieden und der Stabilität in der Region und der Welt beitragen würden.