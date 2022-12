Verfassungsgericht kippt Versammlungsverbot in Nähe von Präsidentenwohnung

Photo : YONHAP News

Das Verfassungsgericht hat das Verbot von Versammlungen im Umkreis von 100 Metern um die Residenz des Präsidenten aufgehoben.In einer einstimmigen Abstimmung urteilte das Gericht am Donnerstag, dass die Klausel im Versammlungs- und Demonstrationsgesetz über das Verbot von Protesten in der Nähe der Präsidentenwohnung nicht mit der Verfassung im Einklang stände. Es überschreite die gesetzlichen Grenzen.Entsprechend wird das Gesetz nach einer Frist am 31. Mai 2024 ungültig werden.Eine Übergangsfrist wird für Handlungen oder Gesetze festgelegt, die als widersprüchlich zur Verfassung beurteilt werden, aber noch eine Zeit lang aufrechterhalten werden müssen, um keine Verwirrungen auszulösen und es der Legislative zu ermöglichen, einen Ersatz zu erarbeiten.