U-Bahn-Linie 3 in Seoul nach Unterbrechung wegen Feuer wieder in Betrieb

Photo : YONHAP News

Die U-Bahn-Linie 3 in Seoul ist nach einer Betriebsunterbrechung auf einem Abschnitt wegen eines Feuers wieder vollständig in Betrieb.Heute gegen 6.24 Uhr brach ein Feuer auf einem Gleis im Tunnel zwischen den U-Bahn-Stationen Muakjae und Dongnimmun aus. Deshalb wurde der Zugverkehr zwischen den Stationen Yaksu und Gupabal über eine Stunde lang eingestellt.Die Feuerwehr teilte mit, dass das Feuer an einem Stromkabel des Gleises ausgebrochen sei. Das Feuer sei um 7.54 Uhr ausgelöscht worden.Es gab keine Verletzten.Der U-Bahnbetrieb in beide Richtungen wurde um 8.12 Uhr wieder aufgenommen.Ein Vertreter von Seoul Metro sagte, dass die genaue Unfallursache derzeit ermittelt werde.