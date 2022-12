Strombedarf am Donnerstag auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Die Nachfrage nach elektrischem Strom in Südkorea hat am Donnerstag inmitten einer Kältewelle mit heftigen Schneefällen einen neuen Rekordwert erreicht.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie habe der maximale Stromverbrauch Südkoreas gestern bei einem Spitzenwert von 92,999 Gigawatt gelegen. Das sei der höchste Wert, der jemals gemessen wurde.Der bisherige Verbrauchsrekord lag in der Mitte der Hitzewelle im Juli bei 92,990 Gigawatt, 9 Megawatt weniger als in der aktuellen Kältewelle.Der zuvor prognostizierte Wert von 94,5 Gigawatt wurde zwar nicht erreicht. Doch der bisherige Winterrekord wurde allein in dieser Woche schon zum dritten Mal gebrochen.Das Ministerium erwartet vorerst ein Andauern der hohen Nachfrage.