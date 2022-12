Bisher kältester Morgen dieses Winters in Korea

Photo : YONHAP News

Heute Morgen ist es in Südkorea am kältesten in diesem Winter gewesen.Die Temperaturen fielen auf dem Berg Seorak auf minus 26,3 Grad, am Bergpass Daegwallyeong auf minus 20,2 Grad. In Cheorwon wurden minus 16,4 Grad gemessen, in Seoul minus 13,7 Grad.Die Temperaturen sollen auch am Tag in den meisten Regionen unter dem Gefrierpunkt liegen. In Cheorwon wird mit minus zwölf Grad gerechnet, in Seoul mit minus neun Grad. In Daejeon soll das Quecksilber nur auf minus vier Grad klettern, in Gwangju und Daegu auf minus zwei Grad.Am Samstagmorgen wird es so kalt wie heute sein. Die Temperaturen sollen auf minus 20 Grad in Cheorwon und auf minus 13 Grad in Seoul sinken.Das Wetteramt sagte vorher, dass die Kältewelle auch am Wochenende andauern werde und dass bis Jahresende die Temperaturen unter dem Durchschnittsniveau in den letzten 30 Jahren liegen würden.