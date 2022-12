Photo : YONHAP News

Das chinesische Außenministerium hat den Verdacht zurückgewiesen, dass so genannte geheime Übersee-Polizeidienststellen auch in Südkorea eröffnet worden seien.So genannte Übersee-Polizeistationen Chinas würden überhaupt nicht existieren. Mit der Bemerkung antwortete die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Mao Ning am Donnerstag vor der Presse auf die Frage über mögliche geheime Polizeistellen in Südkorea.Die in Madrid ansässige Nichtregierungsorganisation Safeguard Defenders veröffentlichte letzten Monat, dass getarnte Polizeistationen Chinas gegen eigene Bürger auch in Südkorea entdeckt worden seien.Die südkoreanische Regierung ist dabei, den entsprechenden Sachverhalt zu überprüfen.Außenministeriumssprecher Lim Soo-suk sagte am Dienstag, die Regierung führe Gespräche mit betroffenen Staaten, damit Aktivitäten von ausländischen Organisationen in Südkorea entsprechend südkoreanischen und internationalen Gepflogenheiten durchgeführt würden.