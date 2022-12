Regierung will Maskenpflicht in Innenräumen in zwei Stufen aufheben

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, die Maskenpflicht in Innenräumen durch eine Empfehlung zu ersetzen.Der Zeitpunkt hierfür wird nach der Beobachtung einiger Bedingungen festgelegt.Das gab das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen am Freitag vor der Presse bekannt. Es würden unter Berücksichtigung des Standes des Corona-Infektionsgeschehens und der Gefährlichkeit jeder Einrichtung stufenweise Anpassungen vorgenommen.In der ersten Anpassungsphase wird die Maskenpflicht in Innenräumen zu einer Empfehlung des Maskentragens verwandelt. Zum Schutz von Hochrisikogruppen wird jedoch in medizinischen Einrichtungen und Apotheken, in für Infektionen anfälligen Einrichtungen und in öffentlichen Verkehrsmitteln für eine Weile an der Maskenpflicht festgehalten.Die erste Anpassung wird erfolgen, wenn mindestens zwei der vier hierfür bestimmten Kriterien erfüllt sind, darunter die Stabilisierung der Zahl der Neuinfektionen sowie der Rückgang der Zahl der kritischen Fälle und Todesfälle.Der Zeitpunkt hierfür werde nach dem Monitoring und einer umfassenden Bewertung der eventuellen Erfüllung der Indizes bekannt gemacht, hieß es.Nach weiteren Angaben wird in der zweiten Anpassungsphase die Maskenpflicht in Innenräumen vollständig wegfallen. Nur wenn ein Maskentragen erforderlich sei, werde dazu geraten.Zur zweiten Phase der Anpassung wird es kommen, wenn die Krisenwarnung wegen Covid-19 von der höchsten Stufe um ein oder zwei Stufen herabgesetzt oder wenn Covid-19 von der gesetzlichen Infektionskrankheit der Klasse 2 zu der der Klasse 4 herabgestuft wird.