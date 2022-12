Internationales Japan und Indien planen erste gemeinsame Kampfjet-Übung im Januar

Japan und Indien werden im Januar erstmals eine gemeinsame Kampfjet-Übung abhalten.



Die Luftselbstverteidigungsstreitkräfte Japans kündigten am Donnerstag an, dass Kampfflugzeuge aus Japan und Indien für eine gemeinsame Übung vom 16. bis zum 26. Januar auf dem Luftstützpunkt Hyakuri in der Präfektur Ibaraki zum Einsatz kommen würden.



An der Übung werden vier Kampfjets vom Typ Suchoi Su-30 der indischen Luftwaffe und jeweils vier F-2 und F-15 der Luftselbstverteidigungsstreitkräfte Japans teilnehmen.



Der Plan für eine gemeinsame Kampfjet-Übung war beim Außen- und Verteidigungsministertreffen zwischen beiden Ländern im November 2019 vereinbart worden. Wegen der Corona-Pandemie kam es jedoch zu einer Verschiebung.



Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo schrieb, dass die Verteidigungskooperation zwischen Japan und Indien mit der Kampfjet-Übung erweitert werde. Japan habe die Absicht, mit Blick auf China Indien in einen Block, der die USA umfasse, hereinzuziehen.