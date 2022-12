Nordkorea prangert US-geführte Diskussionen des UN-Sicherheitsrats gegen seine Raketenstarts an

Photo : YONHAP News

Pjöngjang hat das Streben der USA nach einer Erklärung des Vorsitzenden des UN-Sicherheitsrats zur Verurteilung der Starts einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea als Missachtung der Souveränität und eine Einmischung in innere Angelegenheiten kritisiert.In einer heute von der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme sagte ein Sprecher des Außenministeriums, die Vereinigten Staaten versuchten, eine Erklärung des Vorsitzenden des UN-Sicherheitsrats zu inszenieren, in der die Ausübung des Rechts Nordkoreas auf Selbstverteidigung verurteilt werde.Nordkorea habe bereits eindeutig davor gewarnt, dass ein solcher blöder Versuch der USA sehr schlechte Folgen haben könnte, sagte der Sprecher.Die USA haben einen Erklärungsentwurf ausgearbeitet und diesen unter den Ratsmitgliedern in Umlauf gebracht.Laut Informationen enthält der Entwurf die Formulierung, dass man den Test einer ballistischen Interkontinentalrakete durch Nordkorea am 18. November aufs Schärfste verurteilt.