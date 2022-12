Außenministerium bildet Taskforce zur Exportunterstützung für Unternehmen

Photo : YONHAP News

Das Außenministerium hat eine Taskforce für die Unterstützung des Exportgeschäfts und des Auftragserhalts koreanischer Unternehmen gebildet.Ministeriumssprecher Lim Soo-suk teilte am Donnerstag vor der Presse mit, dass die Arbeitsgruppe für die diplomatische One-Stop-Unterstützung zur ersten Sitzung unter der Leitung von Außenminister Park Jin zusammengetreten sei.Es würden drei Unterausschüsse zu Unternehmensunterstützung und Verteidigungsindustrie, Bau und Anlagen sowie Energie und Ressourcen zusammengesetzt. Die Taskforce werde als Kontrollturm der diplomatischen Unterstützung eingesetzt, die einheimische Unternehmen für Exporte und Aufträge in großem Stil an Übersee-Märkten benötigten, hieß es.Das Ministerium habe vor, durch das Netzwerk seiner 192 Vertretungen in der Welt zügig die Entwicklungen am globalen Markt zu erfassen und durch eine weitere Verstärkung der Sales-Diplomatie auf hochrangiger Ebene die Bemühungen um einen Sprung der Volkswirtschaft nach vorne fortzusetzen, fügte der Sprecher hinzu.