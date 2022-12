JCS: Nordkorea feuert zwei ballistische Kurzstrecken-Raketen ins Ostmeer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat zwei ballistische Kurzstrecken-Raketen ins Ostmeer abgefeuert.Südkoreas Vereinigter Generalstab (JCS) teilte mit, dass Nordkorea am Freitag um 16.32 Uhr zwei ballistische Kurzstrecken-Raketen auf das Ostmeer abgefeuert habe.Das südkoreanische Militär arbeitet daran, die Details des Starts zu analysieren, darunter Reichweite, Geschwindigkeit und Höhe.Zuletzt testete Nordkorea am 18. Dezember zwei ballistische Mittelstrecken-Raketen.Nordkorea verkündete am Montag, am Vortag einen wichtigen Endphasentest für die Entwicklung eines Aufklärungssatelliten durchgeführt zu haben, und fügte hinzu, die Entwicklung bis Anfang nächsten Jahres abzuschließen.Laut Südkoreas Vereinigtem Generalstab (JCS) schoss Nordkorea am Sonntag zwei ballistische Mittelstreckenraketen aus dem Gebiet Tongchang-ri in der Provinz Nord-Pyongan in Richtung Ostmeer ab.Nordkorea feuerte allein dieses Jahr über 60 Raketen ab.