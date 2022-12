Präsident Yoons Zustimmungsrate zweite Woche in Folge über 40%

Photo : YONHAP News

Einer Umfrage zufolge hat sich die Zustimmungsrate für Präsident Yoon Suk Yeol weiter verbessert, nachdem sie Anfang Dezember erstmals seit sechs Monaten die 40 Prozent bereits überschritten hatte.Laut der Umfrage von Realmeter unter etwa 2.500 Wählern in der vergangenen Woche antworteten 41,2 Prozent der Befragten, dass Yoon ihrer Meinung nach eine gute Arbeit mache. Das seien 0,1 Prozent mehr als in der Vorwoche.Yoons Zustimmungswert war in der Woche zuvor um 2,7 Prozent auf 41,1 Prozent gestiegen. Damit lag der Wert in einer Realmeter-Umfrage erstmals seit der letzten Juniwoche bei über 40 Prozent.Negative Beurteilungen seiner Leistungen fielen ebenfalls um 0,2 Prozent auf 56,6 Prozent.Die von Media Tribune in Auftrag gegebene Umfrage wurde von Montag bis Freitag letzte Woche durchgeführt. Sie hat ein Konfidenzniveau von 95 Prozent und eine Fehlerquote von plus-minus zwei Prozentpunkten.