Kaltes Wetter auch am Montag

Die seit Tagen andauernde Kältewelle in Südkorea wird am Montag mit Tageshöchstwerten in Seoul knapp über dem Gefrierpunkt voraussichtlich andauern.Wie der koreanische Wetterdienst (KMA) am Montag mitteilte, wurde für die Hauptstadt am Morgen ein Tiefpunkt von minus sieben Grad Celsius gemessen. Am Nachmittag steigt die Temperatur auf höchstens ein Grad über Null.In anderen Landesteilen bleibt es am Nachmittag unter dem Gefrierpunkt, in einigen südlichen Gebieten wird das Quecksilber wieder auf neun Grad klettern.Um 5 Uhr morgens wurden in Chuncheon in der Gangwon-Provinz minus 13,1 Grad gemessen, in Suwon minus 10,4 und in Incheon minus 5,7 Grad.