VOA: USA gewähren zwei nordkoreanischen Flüchtlingen humanitäre vorläufige Einreiseerlaubnis

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat zwei nordkoreanischen Flüchtlingen, die sich in dritten Ländern aufgehalten hatten, eine humanitäre vorläufige Einreiseerlaubnis gewährt und ihre Einreise genehmigt.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Sonntag.Laut VOA erhielten die Nordkoreaner, die jeweils in einem anderen Land geblieben waren, mit Hilfe der US-Regierung und privater Organisationen Humanitarian Parole (HP).Humanitarian Parole ist ein Programm, Ausländern aus dringenden humanitären Gründen oder aus Gründen eines öffentlichen Nutzens die Einreise in die USA zu erlauben.Nordkoreanische Flüchtlinge, die in dritten Ländern geblieben waren, reisten gewöhnlich in die USA ein, nachdem das ein bis zwei Jahre andauernde Flüchtlingsverfahren durchlaufen war. Demgegenüber ist das Verfahren für Humanitarian Parole relativ kurz und einfach.Es sei bisher nicht richtig bekannt, dass nordkoreanische Flüchtlinge in dritten Ländern die Gelegenheit hätten, ohne Erhalt des Flüchtlingsstatus in die USA einzureisen, meldete VOA.Mit HP werden jedoch keine Leistungen der US-Regierung für die Wiederansiedlung wie eine Krankenversicherung oder wirtschaftliche Unterstützung gewährt.