Präsident Yoon will Neujahrsbotschaft an Öffentlichkeit veröffentlichen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol will am 1. Januar nächsten Jahres eine Neujahrsbotschaft an die Öffentlichkeit veröffentlichen.Ein Vertreter des Präsidialamts sagte am Sonntag in einem Telefonat mit der Nachrichtenagentur Yonhap, es werde erwogen, dass Präsident Yoon mittels einer Liveübertragung eine Neujahrsansprache halte.Es wird erwartet, dass Yoon in der Ansprache neben Neujahrsgrüßen auch Pläne und Visionen für die Staatsführung in seinem zweiten Amtsjahr präsentieren und den Willen für die drei großen Reformen auf den Gebieten Arbeit, Bildung und Rente bekräftigen werde.Es wird voraussichtlich beim Treffen des Präsidenten mit seinen Chefsekretären am heutigen Montag endgültig festgelegt, auf welche Weise die Neujahrsbotschaft veröffentlicht wird.Der Beamte des Präsidialamtes sagte, Präsident Yoon werde den Schwerpunkt darauf legen, seine Ideen und seinen Willen für die drei großen Reformen den Bürgern vorzustellen.