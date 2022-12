US-Präsident unterschreibt Verteidigungsgesetz mit Forderung nach Aufrechterhaltung der Truppenstärke in Korea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat das Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung (NDAA) für das Fiskaljahr 2023 unterschrieben.Das gab das Weiße Haus am Freitag bekannt.Das NDAA beinhaltet neben dem Verteidigungshaushalt in Höhe von 858 Milliarden Dollar sicherheitspolitische Maßnahmen.In Bezug auf die koreanische Halbinsel wird in dem Gesetz gefordert, die Präsenz von etwa 28.500 US-Soldaten in Südkorea aufrechtzuerhalten und die Zusage der USA zu bestätigen, Südkorea die erweiterte Abschreckung unter Nutzung der gesamten Bandbreite der Verteidigungskapazitäten zu gewähren.Der Verteidigungsminister muss nach dem Gesetz binnen 270 Tagen nach dessen Inkrafttreten dem Kongress einen Bericht vorlegen, in dem die Nuklearkapazitäten Russlands, Chinas und Nordkoreas, Strategien für deren Abschreckung sowie Gegenmittel, einschließlich nuklear bewaffneter seegestützter Marschflugkörper (SLCM-N), genannt werden.Das Gesetz sieht auch vor, Taiwan ab kommendem Jahr über fünf Jahre hinweg zehn Milliarden Dollar, und zwar bis zu zwei Milliarden Dollar im Jahr, als Darlehen zur Verfügung zu stellen, um amerikanische Waffen zu kaufen.