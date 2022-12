Fluss Han gefriert inmitten anhaltender Kältewelle

Photo : YONHAP News

Der Fluss Han ist am Sonntag von dem südkoreanischen Wetterdienst KMA offiziell für gefroren erklärt worden.KMA erklärt den Fluss als eingefroren, wenn eine Zone zwischen dem zweiten und vierten Pfeiler der Hangang-Brücke in einer Entfernung von 100 Metern von der Brücke zugefroren ist.Zur Eisbildung auf dem Fluss, der durch die Hauptstadt Seoul fließt, kam es in diesem Jahr 16 Tage früher als im Durchschnitt in den letzten Jahren (10. Januar). Letztes Jahr wurde aufgrund eines warmen Winters keine Eisbildung auf dem Fluss beobachtet.Infolge des Klimawandels wird die Dauer, während der der Fluss Han gefroren ist, immer kürzer, seitdem die Beobachtung der Eisbildung auf dem Fluss im Jahr 1906 begonnen hatte.Vor 100 Jahren war der Fluss über zwei Monate lang gefroren geblieben, seit 2000 blieb er nur vier Mal über einen Monat lang gefroren.