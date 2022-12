Finanzminister: Regierung will weitere Regulierungen im Immobilienbereich aufheben

Photo : YONHAP News

Finanzminister Choo Kyung-ho hat angekündigt, im Januar weitere von Regulierungen des Immobilienmarkts betroffene Regionen von diesem Status zu befreien.Einen entsprechenden Plan teilte Choo in einem KBS-Programm am Sonntag mit. Die Immobilienpreise fielen in einem sehr hohen Tempo. Da ein rapider Preisrückgang Nebenwirkungen haben könnte, wolle man mit verschiedenen Maßnahmen für eine langsame Stabilisierung nach unten sorgen, hieß es.Die Regierung hatte im November alle im Immobilienbereich regulierten Regionen mit Ausnahme von Seoul sowie den Städten Gwacheon, Seongnam, Hanam und Gwanmyeong in der Provinz Gyeonggi aufgehoben. Diese Städte wurden von der Aufhebung ausgenommen, um den Markt nicht zu reizen.Mit der Aufhebung von diesem Status werden die Regulierungen in Bezug auf Kreditaufnahme, Wohnungsbewerbung und Transaktionen drastisch gelockert.Die Regierung will nach weiteren Angaben noch diese Woche Pläne für Erhöhungen der Strom- und Gaspreise vorlegen.