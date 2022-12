US-Armee nimmt nächstes Jahr erstmals auf Bataillonsebene an gemeinsamen KCTC-Übungen mit Südkorea teil

Photo : YONHAP News

An laserbasierten gemeinsamen Gefechtsübungen Südkoreas und der USA wird die US-Armee nächstes Jahr erstmals auf Bataillonsebene teilnehmen.Nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Sonntag werden ab dem kommenden Jahr US-Truppeneinheiten in Bataillonsgröße zweimal an gemeinsamen Korea Combat Training Center (KCTC)-Übungen auf Brigadeebene teilnehmen.Eine KCTC-Übung stellt ein Kampftraining mittels des Multiple Integrated Laser Engagement Systems (MILES) dar, damit wird mit Laser statt scharfer Munition gefeuert.Bis zu diesem Jahr nahmen US-Truppeneinheiten in Kompaniegröße daran teil. Mit der Teilnahme von US-Einheiten in Bataillonsgröße werden die gemeinsamen KCTC-Übungen nächstes Jahr im bisher größten Umfang stattfinden.An einer im Juli abgehaltenen gemeinsamen KCTC-Übung nahmen etwa 300 Soldaten von zwei US-Kompanien teil. Etwa 100 Kriegsgeräte, darunter Kampfpanzer und Panzerhaubitzen, wurden eingesetzt.