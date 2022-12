Organisation für Menschen mit Behinderung will U-Bahn-Proteste wieder aufnehmen

Photo : YONHAP News

Eine Menschenrechtsorganisation für Menschen mit Behinderung will angesichts der ungenügenden Berücksichtigung ihrer Forderung ihre Proteste in der U-Bahn im kommenden Monat wieder aufnehmen.Das kündigte die Organisation Solidarity Against Disability Discrimination (SADD) am Sonntag an.SADD hatte verlangt, im Staatshaushalt für das kommende Jahr das Budget für die Rechte von Menschen mit Behinderung gegenüber diesem Jahr um 1,3 Billionen Won (eine Milliarde Dollar) zu erhöhen.Im am Samstag vom Parlament verabschiedeten Budget sei eine Steigerung in Höhe von nur 10,6 Milliarden Won (8,3 Millionen Dollar) vorgesehen, was nur 0,8 Prozent ihrer Forderung entspreche, teilte die Organisation in einer Stellungnahme mit. Das Finanzministerium, das eine absolute Befugnis für Budgetsteigerungen habe, habe das Budget für die Rechte der Menschen mit Behinderung abgelehnt.SADD erklärte, dass die „Waffenruhe“ nun vorbei sei. Sie beschloss, am 2. und 3. Januar in Seoul eine U-Bahn-Aktion zu starten, um ihre Forderung durchzusetzen.Die Organisation kritisierte den Seouler Bürgermeister Oh Se-hoon und den U-Bahnbetreiber Seoul Metro dafür, einen Tag nach dem Vorschlag der Waffenruhe mit der Forderung nach einer Entschädigung in Höhe von 400 bis 500 Millionen Won gedroht zu haben.