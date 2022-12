Nationales Erster Fall einer Infektion mit hirnfressender Amöbe in Südkorea bestätigt

In Südkorea ist erstmals eine Infektion mit Naegleria fowleri, die sogenannte hirnfressende Amöbe, bestätigt worden.



Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurde bei einer Person, die nach der Rückkehr von einem Aufenthalt im Ausland wegen Symptomen einer Hirnhautentzündung ins Krankenhaus eingewiesen worden war, eine Infektion mit Naegleria fowleri bestätigt.



Der Patient, ein Mann in seinen Fünfzigern, hatte sich vier Monate lang in Thailand aufgehalten und seit dem Tag seiner Rückkehr, dem 10. Dezember, Symptome gezeigt. Am 11. Dezember wurde er zur Notaufnahme gebracht, er starb am 21. Dezember.



Naegleria fowleri ist ein Protozoon, das im Falle einer Infektion Amöben-Meningoenzephalitis auslöst, die zum Tod führt. Naegleria fowleri findet sich weltweit vor allem im Süßwasser.