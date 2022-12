Nordkorea eröffnet Partei-Plenarsitzung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Montag in Anwesenheit von Machthaber Kim Jong-un eine Plenarsitzung der Arbeiterpartei eröffnet, um die diesjährigen Leistungen zu bewerten und den staatspolitischen Kurs im kommenden Jahr festzulegen.Die sechste Sitzung des achten Zentralkomitees der Arbeiterpartei Koreas sei am 26. Dezember einberufen worden, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Kim betonte laut dem Bericht die Notwendigkeit, auf der Grundlage der Tatsache, in Schwierigkeiten praktische Fortschritte erzielt zu haben, eine aufregendere und zuversichtlichere Kampfstrategie zu entwerfen.Bei dem Treffen wurden fünf große Tagesordnungspunkte, darunter eine Überprüfung der Umsetzung der wichtigen partei- und staatspolitischen Maßnahmen und des Haushalts im Jahr 2022 sowie Arbeitspläne und der Haushaltsentwurf für das Jahr 2023, einstimmig gebilligt.Nach weiteren Angaben berichtete Kim darüber, wie die Macht des Landes in allen Bereichen wie der Politik, des Militärs, der Wirtschaft und der Kultur durch den diesjährigen, beispiellos mühsamen und erbitterten Kampf gewachsen sei und dass Erfolge und Fortschritte bei der Erfüllung gigantischer Aufgaben erzielt worden seien.Es wird erwartet, dass Berichterstattungen beim Parteitreffen tagelang andauern werden.