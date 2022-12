Weißes Haus: Enge Beratungen mit Südkorea über nordkoreanische Drohnen-Provokation

Photo : YONHAP News

Angesichts der Verletzung des südkoreanischen Luftraums durch nordkoreanische Drohnen hat das Weiße Haus das US-Sicherheitsversprechen für Südkorea bekräftigt.Ein Sprecher des US-Nationalen Sicherheitsrates (NSC) sagte, Washington sei sich im Klaren über Berichte, wonach nordkoreanische Drohnen über die innerkoreanische Demarkationslinie (MDL) geflogen seien.Die USA und Südkorea seien in engen Beratungen über den Charakter dieses Eindringens. Die USA erkenne die Notwendigkeit Südkoreas an, seine territoriale Integrität zu schützen. Der Sprecher sagte weiter, dass Washingtons Sicherheitsversprechen für Südkorea eisern sei.Am Montag sind fünf nordkoreanische Drohnen fünf Stunden lang in den südkoreanischen Luftraum eingedrungen. Das südkoreanische Militär setzte dagegen Kampfjets und -hubschrauber ein, konnte jedoch keine Drohne abschießen.