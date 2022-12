Zahl der Auslieferer innerhalb von drei Jahren verdoppelt

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Auslieferer in Südkorea hat sich innerhalb von drei Jahren verdoppelt.Laut einer Untersuchung des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr waren im ersten Halbjahr dieses Jahres 2,37 Millionen Menschen im Lieferdienst beschäftigt. Die Zahl ist verglichen mit dem ersten Halbjahr 2019 fast doppelt so hoch. Damals waren es 1,19 Millionen.Interviews mit 1.200 Auslieferern in sechs Städten und Provinzen ergaben, dass sie durchschnittlich an 25,3 Tagen im Monat gearbeitet hätten.Sie verdienten monatlich im Schnitt 3,81 Millionen Won (2.990 Dollar). 950.000 Won (746 Dollar) davon wurden für Versicherungen und die Leihgebühr ausgegeben.Zudem wurde festgestellt, dass 4,3 von zehn Auslieferern Verkehrsunfälle erlebten.Als Unfallursache nannten 42,8 Prozent, damit der größte Anteil, übermäßiges Fahren wegen knapper Zeit für die Auslieferung.