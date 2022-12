Nordkoreanische Drohne nahm wahrscheinlich Bilder des Präsidentenbüros in Seoul auf

Photo : KBS News

Eine der nordkoreanischen Drohnen, die am Montag in den südkoreanischen Luftraum eingedrungen waren, hat wahrscheinlich Bilder des Büros des Präsidenten in Seoul aufgenommen.Das wirft die Frage auf, ob das Militär das Verfahren für die Reaktion auf Drohnen richtig befolgt und ordnungsgemäß Operationen durchgeführt hat.Nach Angaben der Militärbehörden am Dienstag flog die zuerst aufgespürte Drohne der fünf nordkoreanischen Drohnen unmittelbar nach Seoul. Die Drohne sei etwa drei Stunden lang über Südkorea geflogen, bevor sie wieder nach Nordkorea zurückgekehrt sei.Das Militär teilte mit, dass diese Drohne in die neutrale Zone am Fluss Han zwischen Gimpo und Paju eingeflogen und in die südöstliche Richtung weiter geflogen sei. Sie sei dann in die Hauptstadt Seoul gelangt und über den nördlichen Teil Seouls zurückgekehrt. Es wurde jedoch nicht genannt, welchen Bereich genau der nördliche Teil bedeutet.Eine Informationsquelle wies unterdessen auf die Möglichkeit hin, dass das Fluggerät in die Nähe des Bezirks Yongsan, der nördlich des Flusses Han liegt, geflogen sei und das Präsidentenbüro fotografiert habe.Diese Umstände legen die Vermutung nahe, dass Lücken im Luftverteidigungsnetzwerk des Militärs enthüllt sein könnten.An wichtigen Anlagen in der Hauptstadtregion steht ein System zur Erkennung unbemannter Luftfahrzeuge und zur Neutralisierung von deren Frequenzen zur Verfügung. Dort sind sekundäre Überwachungsradare (SSR) zur Abwehr von Drohnenterror im Einsatz, die das Kommando zur Hauptstadtverteidigung 2019 eingeführt hatte. Das System funktionierte jedoch bei dem gestrigen Vorfall nicht richtig.Das Militär reagierte auf die eingedrungenen nordkoreanischen Drohnen mit dem Einsatz von Flugzeugen und der Erhöhung der Alarmbereitschaft. Etwa 20 Militärflugzeuge, darunter K-15K- und KF-16-Kampfjets, leichte Angriffsflugzeuge vom Typ KA-1 und Kampfhubschrauber wie Apache und Cobra, wurden mobilisiert.Eine KA-1 stürzte beim Abheben ab, später kamen zwei weitere Flugzeuge dieses Modells zum Einsatz.