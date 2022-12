„Indigo“ von RM klettert auf Platz drei der Billboard 200

Photo : YONHAP News

„Indigo“, ein Soloalbum des BTS-Mitglieds RM, ist auf Platz drei der US-Album-Charts Billboard 200 vorgerückt.„Billboard“ schrieb am Montag (Ortszeit) in einer Vorschau auf die dieswöchigen Charts, dass RM das erste Mitglied der K-Pop-Band BTS mit einem Album auf den ersten zehn Plätzen der Billboard 200 geworden sei.„Indigo“ debütierte auf Platz 15 der Billboard 200 vom 17. Dezember, fiel jedoch in der folgenden Woche aus der Hitliste.Das Album konnte jedoch wieder in die Hitliste einsteigen, weil der Absatz nach der jüngsten Veröffentlichung der CD-Version gestiegen ist.