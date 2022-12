Bildungsministerium bittet um Erhöhung der Zahl der Studienplätze für Medizin

Photo : YONHAP News

Das Bildungsministerium hat am 8. Dezember das Gesundheitsministerium offiziell darum gebeten, die vorgeschriebene Zahl der Studienplätze für Medizin zu erhöhen.Das gab das Bildungsministerium am Dienstag bekannt.Das Bildungsministerium teilte in einem offiziellen Dokument dem Gesundheitsministerium mit, dass das Ressort die Notwendigkeit der Steigerung der Zahl der Studienplätze im Fach Medizin überprüfe. Als Zweck wurden die Ausbildung von Arzt-Wissenschaftlern für die Sicherung der globalen Wettbewerbsfähigkeit in der hochmodernen Bioindustrie, die Verbesserung der medizinischen Dienstleistungen sowie der Abbau der Kluft in der medizinischen Versorgung unter den Regionen genannt.Die Zahl der jährlich zur Verfügung stehenden Studienplätze für Medizin beträgt derzeit 3.058. Die Zahl bleibt seit 2006 das 17. Jahr in Folge unverändert.Laut einer Prognose würden in Südkorea im Jahr 2035 27.000 Ärztinnen und Ärzte fehlen, es sei denn, dass mehr Studienplätze für Medizin angeboten werden.