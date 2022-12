Gesetz zur Anwendung des international anerkannten Alterssystems verkündet

Photo : KBS News

Ein Gesetz zur einheitlichen Anwendung des international anerkannten Alterssystems in den Bereichen Justiz und Verwaltung ist am Dienstag verkündet worden.Das gab das Ministerium für die Regierungsgesetzgebung in einer Pressemitteilung bekannt.Künftig werde sich das Prinzip etablieren, dass das in Gesetzen und Verordnungen, Verträgen und offiziellen Dokumenten genannte Alter als international anerkanntes Alter aufgefasst werde, solange keine gesonderte Vorschrift vorliege. Es werde erwartet, dass dadurch unnötige Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Alterskriterien behoben würden, hieß es.Das Ressort fügte hinzu, dass das Gesetz am 28. Juni nächsten Jahres in Kraft treten werde.In Korea besteht eine traditionelle Altersberechnung, nach der man am Tag der Geburt bereits ein Jahr alt ist und jeweils am Neujahrstag ein Jahr älter wird.