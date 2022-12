Parteien kritisieren mangelhaftes Vorgehen gegen nordkoreanische Drohnen

Photo : YONHAP News

Politische Parteien in Südkorea haben die Reaktion des Militärs auf die Verletzung des südkoreanischen Luftraums durch fünf nordkoreanische Drohnen am Montag kritisiert.Der Fraktionschef der regierenden Partei Macht des Volks, Joo Ho-young, forderte, gründlich zu prüfen, warum man keine richtigen Vorkehrungen getroffen habe, seitdem es vor acht Jahren zu einem solchen Eindringen gekommen sei.Joo sagte, dass die Bürger große Angst angesichts der Tatsache hätten, dass Drohnen bis in Gebiete von Privathäusern in der Provinz Gyeonggi geflogen seien.Es sei schockierend, dass eine feindliche Drohne ungehindert bis ins Zentrum von Seoul geflogen sei, geschweige denn, dass ein Kampfjet im Zuge der Reaktion abgestürzt sei.Der Abgeordnete Kim Byung-joo von der Minjoo-Partei Koreas sagte, man könne nicht umhin, die Bereitschaft des südkoreanischen Militärs infrage zu stellen.Kim, ein pensionierter General, sagte in einer Fraktionssitzung am Dienstag, dass Operationen des südkoreanischen Militärs im Zuge der Reaktion auf Nordkoreas Provokationen nacheinander gescheitert seien. Wären die Drohnen mit Bomben ausgerüstet oder wäre eine Selbstzerstörung versucht worden, hätte es Personen- oder Sachschäden gegeben.Er kritisierte auch das Präsidialamt dafür, den Nationalen Sicherheitsrat nicht einberufen zu haben.