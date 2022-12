Zunahme depressiver Störungen bei Männern in ihren Dreißigern und Vierzigern seit Corona-Pandemie

Photo : YONHAP News

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben depressive Störungen bei den Männern in ihren Dreißigern und Vierzigern in Südkorea zugenommen.Das geht aus einem Bericht der Koreanischen Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) über die psychische Gesundheit der Erwachsenen hervor.Laut dem Bericht liegt die sogenannte Odds-Ratio, das Chancenverhältnis, aufgrund des Vergleichs der Prävalenzrate von depressiven Störungen unter den Männern in ihren Dreißigern vor dem Pandemie-Ausbruch (2018 und 2019) und nach dem Ausbruch (2020 und 2021) bei 2,87.Wenn der Wert über eins liegt, wird davon ausgegangen, dass das Risiko gestiegen ist. Das heißt, dass die Prävalenz von depressiven Störungen in der betroffenen Gruppe zunahm.Bei den Männern in ihren Vierzigern beträgt die Odds-Ratio 2,32.Bei Personen mit niedrigem Bildungsstand, Personen ohne Partnerin und Rauchern ist die Prävalenz von Depressionen noch höher.KDCA-Chefin Jee Young-mee verwies auf die Notwendigkeit des Interesses und der Überwachung, weil die Verschlechterung der psychischen Gesundheit der Männer in ihren Dreißigern seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie größer ausgefallen sei.