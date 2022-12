Südkorea verstärkt nach Eindringen nordkoreanischer Drohnen militärische Bereitschaft

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat angesichts der Verletzung des Luftraums durch nordkoreanische Drohnen am Montag mitgeteilt, die Überwachung und die Bereitschaft verschärft zu haben.Der Vereinigte Generalstab (JCS) gab heute vor der Presse die Entscheidung bekannt, die Einsatzbereitschaft der Truppeneinheiten, die die Operationen durchgeführt hatten, unter die Lupe zu nehmen.Die Zensur der Einsatzbereitschaft werde ab heute durchgeführt, sagte der Pressechef des JCS, Lee Seong-jun. Zweck sei es, Unzulänglichkeiten bei operativen Maßnahmen der untergeordneten Truppeneinheiten aufzudecken und zu finden, was ergänzt werden müsse.Eine Drohne kam bis in ein Gebiet von Privathäusern, die Einwohner wurden jedoch nicht darüber informiert. Dazu sagte der JCS, man habe dies den Bewohnern der Region nicht per SMS mitteilen können, weil die Drohnen in Echtzeit verfolgt worden seien.Zugleich dementierte der JCS die Medienberichte, nach denen eine Drohne aus Nordkorea bis in den Luftraum über den Bezirk Yongsan in Seoul gekommen sei, in dem sich das Büro des Präsidenten befindet. Es habe keine Flugspuren gegeben, dass die Drohne über Yongsan geflogen sei, hieß es.Als Grund, warum die Flugspuren der fünf Drohnen nicht genau verfolgt werden konnten, wurde genannt, dass es schwierig sei, eine Drohne, die kleiner als drei Meter ist, aufzuspüren oder zu identifizieren.Die Marineinfanterie schickte heute Vormittag Drohnen nach Gimpo in der Provinz Gyeonggi und zur Insel Ganghwa, diese waren zwei Stunden lang im Such- und Patrouilleneinsatz.