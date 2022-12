Weiteres Opfer der Sexsklaverei Japans verstorben

Photo : YONHAP News

Lee Ok-sun, ein Opfer der sexuellen Sklaverei Japans während des Zweiten Weltkriegs, ist am Montag verstorben.Sie wurde 94 Jahre alt.Das House of Sharing, eine Einrichtung für Überlebende der Sexsklaverei, teilte mit, dass Lee am Montag um 21.44 Uhr in einem Krankenhaus in Bundang, Seongnam, gestorben sei.Mit ihrem Tod sank die Zahl der noch Lebenden unter den 240 bei der südkoreanischen Regierung registrierten Opfern der Sexsklaverei des japanischen Militärs auf zehn.Lee wurde in Daegu geboren und im Alter von 16 Jahren zu einer sogenannten Troststation in der Mandschurei in China verschleppt. Sie musste als Sexsklavin für japanische Truppen dienen, bis sie nach der Befreiung Koreas heimkehrte.