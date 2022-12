Unternehmensstimmung sinkt vierten Monat in Folge

Photo : YONHAP News

Die Unternehmensstimmung in Südkorea hat sich den vierten Monat in Folge verschlechtert.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Mittwoch sank der Geschäftsklimaindex BSI für die gesamte Industrie im Dezember gegenüber dem Vormonat um einen Punkt auf 74.Das entspricht dem tiefsten Stand seit Oktober 2020.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Mehrheit der Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage pessimistisch einschätzt.Der Geschäftsklimaindex im verarbeitenden Gewerbe fiel um drei Punkte auf 71, während der Index in der nicht verarbeitenden Industrie unverändert bei 76 stand.