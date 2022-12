Luftwaffe reagiert in der Nacht auf unidentifiziertes Fluggerät

Photo : KBS News

Die südkoreanische Luftwaffe hat in der Nacht als Reaktion auf ein unidentifiziertes Flugobjekt, das in der westlichen Grenzregion entdeckt wurde, Flugzeuge eingesetzt.Nach Angaben des Militärs sei am frühen Mittwochmorgen ein unidentifiziertes Fluggerät per Radar gesichtet worden. Die Notfallbereitschaft der Luftwaffe habe mit Starts in Richtung Incheon und der nördlichen Gyeonggi-Provinz reagiert.Laut Militärbericht werde davon ausgegangen, dass das unidentifizierte Fluggerät keine nordkoreanische Drohne sei. Es sei eine zusätzliche Analyse zu seiner Identifizierung vorgesehen, hieß es weiter.Der Start der Luftwaffenflugzeuge in der Hauptstadtregion führte gegen 00.40 zu einer Reihe von Meldungen bei den Notfalldiensten 112 und 119 durch Anwohner in Incheon, Gyeonggi, Goyang und Teilen von Seoul. Sie berichteten von lauten Geräuschen aus dem Himmel und sahen ein Flugobjekt, das wie ein Kampfjet aussah.