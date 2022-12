Parlamentarischer Untersuchungsausschuss legt 73 Zeugen für Anhörungen zu Itaewon-Tragödie fest

Photo : YONHAP News

Der parlamentarische Sonderausschuss zur Untersuchung der Itaewon-Tragödie hat eine Zeugenliste für seine Anhörungen beschlossen.Das Komitee legte am Dienstag 73 Zeugen fest, nachdem ihm von acht Ministerien und Behörden berichtet worden war.44 Zeugen, darunter der nationale Polizeichef Yoon Hee-keun und der Leiter der Polizeibehörde von Seoul, Kim Kwang-ho, wurden für die erste Anhörung bestimmt, die für den 4. Januar vorgesehen ist.Für die zweite Anhörung am 6. Januar wurden 29 Zeugen ausgewählt. Zu ihnen zählen Innenminister Lee Sang-min, der Bürgermeister Seouls Oh Se-hoon und die Leiterin des Bezirksamtes Yongsan, Park Hee-young.