Nordkoreas Machthaber präsentiert Ziele zur Verstärkung der Verteidigungsfähigkeit

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat bei einer Plenarsitzung der Arbeiterpartei Ziele für die Verstärkung der Verteidigungsfähigkeiten des Landes im kommenden Jahr präsentiert.Nach Angaben der nordkoreanischen Nachrichtenagentur (KCNA) am Mittwoch machte Kim die Ankündigung auf der sechsten Plenarsitzung des achten Zentralkomitees der Arbeiterpartei.Dabei präsentierte Kim dem Bericht zufolge „neue Schlüsselziele“ für 2023 zur Verstärkung der Selbstverteidigungsfähigkeiten des Landes, um mit der sich verändernden Lage auf der koreanischen Halbinsel umzugehen.Kim habe dabei Prinzipien und politische Zielrichtungen für Partei und Regierung in Bezug auf die Verteidigung von Nordkoreas Souveränität und seine nationalen Interessen vorgestellt.Außerdem habe Kim Prinzipien und Methoden zum Ausbau von Errungenschaften in Wissenschaft, Bildung und Gesundheit sowie zur Überwindung gravierender Mängel in diesen Bereichen vorgestellt.