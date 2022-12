Südkoreanische Regierung will Corona-Lage in China genau beobachten

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat angekündigt, den rasanten Anstieg der Corona-Neuinfektionen in China genau zu verfolgen und Maßnahmen zu ergreifen.Die entsprechende Äußerung machte Gesundheitsminister Cho Kyu-hong heute in einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen zu Covid-19.Einzelheiten würden nach einer Diskussion beim Treffen des Hauptquartiers am Freitag bekannt gemacht, hieß es.Die für die Seuchenkontrolle zuständigen Behörden hatten am 16. Dezember China angesichts der dortigen Ausbreitung von Covid-19 auf die Liste der sogenannten „Zielinspektion“-Länder gesetzt. Demnach wurden Kontrollen für Einreisende aus China bei der Einreise verschärft.Derzeit stehen insgesamt elf Länder, einschließlich Chinas, auf der Liste.Sollte die Körpertemperatur über 37,5 Grad Celsius liegen, wird davon ausgegangen, dass ein Verdacht auf Covid-19 besteht. Für die Einreisenden aus China gilt jedoch ein verschärfter Richtwert von 37,3 Grad. Sollte ein Einreisender Symptome zeigen, müssen auch seine Mitreisenden getestet werden.