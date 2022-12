Haushalt des Außenministeriums für 2023 steigt um 11,7 Prozent auf 3,3 Billionen Won

Photo : YONHAP News

Der Haushalt des Außenministeriums für das kommenden Jahr ist auf 3,358 Billionen Won (2,6 Milliarden Dollar) festgesetzt worden.Das entspricht einem Anstieg von 11,7 Prozent gegenüber diesem Jahr.Das Außenministerium will bei der Bewältigung globaler Gesundheitskrisen und Katastrophen aktiv mitwirken, damit Südkorea zu einem global zentralen Staat werden kann. Das Ressort will zur Verstärkung der strategischen Diplomatie Beiträge für internationale Organisationen, humanitäre Hilfe und maßgeschneiderte Projekte der Entwicklungszusammenarbeit erweitern.Ein Beamter des Außenministeriums sagte am Dienstag Reportern, dass dessen Budget für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) für das kommende Jahr gegenüber diesem Jahr um 18,5 Prozent auf zwei Billionen und 6,8 Milliarden Won (rund 1,6 Milliarden Dollar) gestiegen sei.Das ODA-Budget des Außenministeriums umfasst das Budget der Koreanischen Agentur für internationale Kooperation (KOICA) für die Kooperationsprojekte in einzelnen Ländern sowie entsprechende Beiträge für internationale Organisationen.Das ODA-Budget legte verglichen mit 2019 kräftig zu, damals waren es 1,3 Billionen Won (eine Milliarde Dollar). Zudem beschleunigte sich der Anstieg verglichen mit den letzten Jahren. Das entsprechende Budget wuchs im Jahr 2020 um 13,7 Prozent, im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent und dieses Jahr um 16,7 Prozent.