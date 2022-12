Bericht: Südkoreaner haben weltweit schlechteste Meinung über China

Photo : YONHAP News

Eine Umfrage hat ergeben, dass Südkoreaner die weltweit schlechteste Meinung über China haben.Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin The Diplomat berichtete am Samstag, dass eine internationale Forschungsgruppe unter Beteiligung des Central European Institute of Asian Studies die Ergebnisse einer Umfrage vom 11. April bis 23. Juni unter 1.364 südkoreanischen Erwachsenen vorgestellt habe.Laut den Ergebnissen der Umfrage antworteten 81 Prozent der Befragten aus Südkorea, sie hätten „negative“ oder „sehr negative“ Ansichten über China. Dies ist der höchste Wert unter 56 Ländern, die im Rahmen des Sinophone Borderlands Project befragt wurden.Erst mit großem Abstand von etwa zehn Prozentpunkten folgen die Schweiz und Japan auf den Plätzen zwei und drei mit 72 bzw. 69 Prozent.Laut Spekulationen von The Diplomat könnte der Feinstaub aus China die ungünstigen Ansichten stark beeinflusst haben. Die Zeitschrift schrieb, dass Chinas Einfluss auf die weltweite Umweltverschmutzung nach Meinung der südkoreanischen Öffentlichkeit der negativste Aspekt sei.