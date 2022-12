US-Zoll beschlagnahmt mit nordkoreanischen Arbeitskräften gefertigte Produkte aus China

Photo : YONHAP News

Die US-Zollbehörde beschlagnahmt laut einem Medienbericht derzeit chinesische Produkte, die unter Einsatz nordkoreanischer Arbeitskräfte gefertigt wurden.Das meldete der US-Auslandssender Voice of America am Mittwoch.Die US-Zollbehörde Customs and Border Protection (CBP) habe am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sie seit dem 5. Dezember solche Produkte aus China an den Ankunftshäfen beschlagnahme, hieß es.Davon betroffen sind Produkte von drei chinesischen Unternehmen. Das sind Jingde Trading Ltd., Rixin Foods. Ltd. und Zhejiang Sunrise Garment Group Co. Ltd.Die Maßnahme wurde ergriffen, weil eine Untersuchung der CBP ergab, dass diese Firmen in ihren Lieferketten nordkoreanische Arbeitskräfte genutzt und damit gegen das US-Gesetz Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) verstoßen hätten.