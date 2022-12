Militär will Abwehrfähigkeiten gegen unbemannte Luftfahrzeuge aus Nordkorea stärken

Photo : KBS News

Das südkoreanische Militär hat angekündigt, seine Fähigkeiten zur Reaktion auf unbemannte Luftfahrzeuge erheblich zu stärken.Die Ankündigung erfolgte, nachdem sich das Militär am Dienstag bei den Bürgern dafür entschuldigte, die am Montag in den südkoreanischen Luftraum eingedrungenen nordkoreanischen Drohnen nicht abschießen gekonnt zu haben.Kang Shin-chul, Leiter der Einsatzzentrale des Vereinigten Generalstabs (JCS), teilte in einer Stellungnahme am Dienstag mit, dass das Militär eine Drohneneinheit mit verschiedenen Fähigkeiten frühzeitig gründen werde, um wichtige feindliche Militäranlagen zu überwachen und patrouillieren.Das Militär wolle sich physikalische und nicht-physikalische Mittel für Schläge und Tarnkappen-Drohnen sichern und diese integriert betreiben, um die Einsatzfähigkeit, einschließlich der Patrouille, zu stärken, sagte Kang.Der JCS erläuterte, dass die Gründung einer Drohneneinheit auf einem strategischen und operationalen Niveau, das sich von der vorhandenen Dronebot-Kampfgruppe unterscheide, und unter Berücksichtigung der Trends in der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung sowie der Erscheinungsformen von Kriegen erfolgen werde.