Yoon entsendet Krisenchef der Regierungspartei als Sondergesandten zur Amtsantrittsfeier des brasilianischen Präsidenten

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird einen Sondergesandten zur Amtsantrittsfeier des neuen brasilianischen Präsidenten, Luiz Inácio Lula da Silva, am 1. Januar nächsten Jahres entsenden.Eine Gratulationsdelegation unter Leitung von Chung Jin-suk, Krisenchef der regierenden Partei Macht des Volks, werde geschickt, teilte das Präsidialamt am Mittwoch mit.Die Delegation wird ein persönliches Schreiben von Präsident Yoon überbringen. Darin wird die Hoffnung auf eine enge Kooperation mit der neuen brasilianischen Regierung zum Ausdruck kommen, um die umfassende Kooperationspartnerschaft zwischen Südkorea und Brasilien weiter zu vertiefen und zu entwickeln.Die Abordnung plant außerdem, koreanische Einwohner und Unternehmen in dem südamerikanischen Land zu ermutigen und für die Austragung der Expo 2030 in Busan zu werben.