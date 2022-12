Internationales Koreanische Person in Duisburg rassistisch beleidigt und angegriffen

Eine Person mit südkoreanischer Staatsbürgerschaft ist in Duisburg am helllichten Tag von zwei nicht identifizierten Männern rassistisch beleidigt und tätlich angegriffen worden.



Am 24. Dezember näherten sich gegen 13 Uhr Ortszeit zwei Männer in einem Wohnviertel in der Innenstadt von Duisburg einer 29-jährigen Person koreanischer Staatsangehörigkeit mit Nachnamen Ha, die in Duisburg studiert, und drückten ihren Hass auf Asiaten aus. Beide Männer sprachen von „abscheulichen Chinesen“ und sagten, dass sie alle Chinesen töten würden. Sie schlugen der südkoreanischen Person ins Gesicht.



Ha bat Passanten um Hilfe, die Polizei kam zum Einsatz. Beide Männer ergriffen jedoch die Flucht.



Die Polizei Duisburg teilte mit, dass ein Fall im Zusammenhang mit einer Person südkoreanischer Staatsangehörigkeit eingegangen sei und dass die Polizei Ermittlungen durchführe. Weil neben Verletzung und Beleidigung auch ein Verdacht auf Rassismus vorliege, sei der Fall der Sicherheitseinheit übertragen worden.



Die südkoreanische Botschaft teilte mit, dass sie ein Schreiben an die Polizei von Duisburg und von Nordrhein-Westfalen geschickt habe, um gegen die Lauheit zu protestieren und um zügige Ermittlungen zur Festnahme der Täter zu bitten.